Zetak, Alosa o Jose Luis Redondo completen el cartell del Festival Cantilafont

Zetak, Alosa, Cia. Psirc i Jose Luis Redondo són els darrers noms anunciats del Festival Cantilafont que es farà l'11 i 12 de juliol al Castell d'Olost. Fa uns dies ja van anunciar les actuacions de Cala Vento, Maria Jaume, Remei de Ca la Fresca, Astrio i Société Protectrice de Petites Idées.

En total, hi haurà vuit concerts, tres propostes d'arts escèniques, una taula de debat i una sessió de DJ. Així mateix, el festival torna a apostar per la gastronomia de quilòmetre zero, amb una oferta de productes locals a càrrec de diversos restaurants i cellers de la zona. Les entrades i abonaments estan disponibles a www.cantilafont.cat.

Al capdavant del festival, que arriba a l'onzena edició, hi ha l'Associació Voraviu Produccions Culturals que busca donar valor a la ruralitat i la cultura. La música, les arts del moviment, el territori, la gastronomia, la inclusivitat i la sostenibilitat són alguns dels eixos que centren l'esdeveniment del Lluçanès. Per segon any consecutiu, l'escenari del Cantilafont serà el Castell d'Olost.

Pel que fa a la programació, el festival començarà el divendres 11 de juliol amb la taula de debat Creació, cultura i territori, moderada pel director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa, Jordi Fosas, en què diversos artistes compartiran vivències i perspectives sobre què significa crear des de la ruralitat.

A continuació, el festival comptarà amb Alosa, un duet de folk i jazz format per la cantant Giulietta Vidal i la violoncel·lista Irene Romo. També hi actuarà Derbi Junior (Joan Marc i Roger Orriols) amb el seu disc debut de rock i punk rock, El vi que alimenta, que parla de la gentrificació, el desarrelament i el renaixement personal.

La companyia francesa Société Protectrice de Petites Idées portarà l'espectacle Cow Love on es barreja l'humor, el circ i la dansa, i seguidament també actuarà Remi de Ca la Fresca i el seu segon àlbum L'ham de la pregunta (Bankrobber, 2024). El navarrès Pello Reparaz i la seva banda Zetak tancaran la primera jornada amb temes del seu segon treball, Aaztiyen (2023).

La segona jornada

El dissabte 12 de juliol obrirà la cantautora, saxofonista i guitarrista Joana Casanova amb temes del seu primer EP, I've Been All Wrong (about a thing or two). Les seves lletres evoquen la bellesa de les petites coses i de les contradiccions quotidianes. Més tard, es podrà veure Arriba! de l'artista de circ contemporani Jose Luis Redondo i el seu humor. La jornada inclourà el retorn d'Astrio. Després d'un temps retirats dels escenaris amb aquest projecte, el trio presenta un nou treball, Latin Lovers, una proposta musical en què conflueixen l'electrònica, el rock, el jazz i la psicodèlia. Més tard, es podrà veure l'espectacle Després de tot, de la Cia. Psirc, una proposta que posa el focus en la intel·ligència artificial, l'ecologia, la família i la comunitat. Un espectacle recomanat per RedEscena i Premi especial Zirkolia 2023.

A continuació, la mallorquina Maria Jaume presentarà el seu tercer disc, Nostàlgia Airlines (Bankrobber, 2024), premiat com a millor disc de l'any als Premis Enderrock i que, coincidint amb el primer aniversari, ha crescut amb cinc nous temes transformant-se en Nostàlgia Airlines SOUVENIR.

En acabat, el duet empordanès Cala Vento oferirà un dels darrers concerts abans d'una aturada indefinida. El seu quart disc, Casa Linda (Montgrí, 2023), ha marcat un abans i un després en la seva trajectòria i els ha portat a omplir les principals sales del país, amb reconeixements com els dos premis MIN 2023 a millor àlbum de l'any i millor àlbum de rock i el millor disc de l'any per la revista musical MondoSonoro. Tancarà el festival la sessió d'Elsa Guerra Dj, membre del col·lectiu Konvent Klub.