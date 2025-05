«Desmuntar» els relats de l'extrema dreta, la proposta del festival de cinema social Protesta de Vic

El festival Protesta de Vic es proposa "desmuntar" les estratègies que fan servir la ultradreta i els neofeixismes en la seva pròxima edició, que tindrà lloc a la capital d'Osona del 3 al 12 d'octubre. "Una de les més enrevessades són les teories que parlen de conspiracions secretes sense proves ni base científica", assenyalen en un comunicat. Terraplanistes, dino-negacionistes o chemtrails, diferents graus de conspiració, "però totes amb un punt en comú: desinformació, por, odi, o la desconfiança cap a les institucions o la ciència".

"Al Protesta intentarem desarmar aquestes 'conspiranoies' i fake news sense base científica i posar sobre la taula qui hi ha al darrere, però també donar solucions i propostes per combatre-les", detallen des de l'organització que, a través d'un comunicat, ha avançat algunes de les novetats del festival, entre les quals hi ha un taller de "mems crítics", taller de llenguatge atractiu per xarxes, un altre per desmuntar conspiracions, un de dansa antifeixista o un pòdcast en directe sobre conspiracions. "Inclús desmuntarem una de les fake news més esteses al món del cinema, la nit de caos de la Guerra dels Mons", afegeixen.

Una altra de les novetats és el canvi en el subtítol del festival, "per un de més proper a l'evolució de la filosofia del Protesta". Desapareix la paraula internacional, amb la voluntat de "deselititzar" el cinema. I canvien cinema "de crítica social" per "cinema social".

Tot plegat perquè és més adient, diuen, a l'estil de programació: "Cinema social independent, llargmetratges i curtmetratges de ficció i documental". "Ens interessen les petites històries que et fan tenir una visió general del conflicte, que l'espectador visqui una experiència realista, més que no pas una exposició de dades", destaquen.

Sota el títol 'Pensament cítric' es donarà més protagonisme a les activitats paral·leles: "Volem oferir una proposta cultural creativa i divertida, però àcida i punyent com una llimona".