La Biblioteca Pilarin Bayés de Vic programa, per tercer any consecutiu, un cicle d'experiències culturals diverses per a gaudir dels vespres d'estiu. Del 30 de juny al 10 de juliol, la terrassa de l'equipament serà l'escenari de Capaltard, amb propostes escèniques, musicals, poètiques i literàries.

La nova edició del cicle es durà a terme de dilluns a dijous a les 20:30 hores, un cop finalitzat l'horari d'activitat de la biblioteca, i les propostes tindran una durada d'entre 45 minuts i una hora. Les localitats ja gairebé estan exhaurides.

Des de l'equipament s'aposta per a la programació d'esdeveniments culturals diversos més enllà de la lectura i posant èmfasi en l'oralitat. L'objectiu del cicle és promoure la cultura en tots els àmbits amb una oferta de vuit espectacles de petit format per continuar obrint l'espai a nous públics i fidelitzar els usuaris habituals.

Totes les activitats són d'accés lliure però amb format d'aforament limitat a 50 persones. Per a inscriure's cal omplir aquest formulari i, enguany, es pot reservar per a un màxim de tres propostes escèniques.

Entre les actuacions hi ha els espectacles musicals amb el concert de guitarra clàssica amb Ernest Martínez i Bruch, Guillem Ramisa i Buscant el sentit amb Miona; o les Narracions per adults amb Narradoras de la noche amb Ana Griott.