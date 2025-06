Més participants i canvi de recorregut: així serà la cursa d'Els 7 Portals de Vic

Arriba la Festa Major de Vic i, amb la festivitat, una àmplia programació d'actes i activitats en les quals en destaca la 9a edició de la cursa d'Els 7 Portals, una proposta per a tots els públics que combina esport, festa i participació ciutadana i que tindrà lloc el pròxim dimecres 2 de juliol.

Enguany, però, amb novetats: la primera és que el recorregut canvia, d'una banda, a causa de les obres que afecten el Portalet i, de l'altra, perquè l'organització ha decidit ampliar el nombre de places disponibles per a participar-hi, ja que en només 48 hores s'havien exhaurit les inscripcions.

D'aquesta manera, la plaça Major serà el punt de sortida i arribada de la cursa, que recorrerà els carrers del nucli antic de la ciutat en un ambient nocturn i festiu.

La prova està oberta a tots els públics, edats i capacitats i inclou quatre categories: infantil -nascuts a partir del 2011 amb inici a les 21:30 hores-, adaptada -persones amb diversitat funcional-, júnior -nascuts entre el 2009 i el 2010- i absoluta -nascuts abans del 2009-.

Les inscripcions es poden fer gratuïtament fins al 22 de juny per internet o via telefònica al número 938833030 en horaris de matí. A partir del 23 de juny, només es podran fer en línia amb un cost simbòlic de 5 euros. Finalment, es tancaran el pròxim 29 de juny o quan s'assoleixi el límit de places. També hi haurà inscripcions presencials el mateix dia de la prova si queden places.

La cursa d'Els 7 Portals l'organitzen conjuntament l'Ajuntament de Vic, el Club Atlètic Vic, el Club Natació Vic ETB i la Unió Excursionista de Vic. "És una prova consolidada com a un clàssic de la Festa Major", remarca el regidor d'Activitat Física i Esports, Eduard Comerma, que destaca l'alta demanda per participar enguany: "Hem hagut d'ampliar el nombre de places fins a 2.000 adults i 400 infants després que les inscripcions s'esgotessin en només 48 hores".

"Hem hagut de modificar el recorregut per permetre més espai i més participants, però es manté l'essència de passar pels llocs més emblemàtics de la ciutat", destaca Joan Ruvireta, president d'ETB Esport.

Per la seva banda, Mia Carol, representant del Club Atlètic Vic, ressalta que "com a corredor, aquesta cursa és divertida perquè hi participa molta gent coneguda i de diferents clubs" i afegeix que "és una festa per a tota la ciutat".