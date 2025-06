Un estiu «per a tothom» a Vic: oferta d'activitats educatives, esportives i lúdiques

Quan falten pocs dies perquè finalitzi el curs escolar i comencin les vacances d'estiu per a infants i adolescents, la ciutat de Vic presenta una oferta d'activitats educatives, esportives, lúdiques i de lleure àmplia per a tots els públics i gustos.

Entre les propostes en destaquen les Tardes Joves, Les tardes d'estiu al carrer!, el Cívicus i el mapa d'espais esportius de la ciutat amb la finalitat de promoure, també, l'activitat física durant les vacances.

Elisabet Franquesa, regidora d'Educació, apunta que "l'Ajuntament aposta per obrir espais al jovent perquè tingui l'oportunitat de participar en activitats".

Les tardes d'estiu al carrer

Aquest 2025 arriba l'11a edició de Les tardes d'estiu al carrer!, que se celebra del 15 de juny al 5 de setembre. En total són onze setmanes d'activitats amb més de 50 propostes que es despleguen a l'espai públic de la ciutat de Vic.

En concret, es tracta d'una proposta comunitària d'activitats educatives i lúdiques que es desenvolupa als carrers, parcs i places de la capital d'Osona i que es dirigeixen a infants, adolescents i a les seves famílies. La finalitat d'aquesta programació, detallen des del consistori, és promoure la convivència i enfortir el sentiment d'identitat amb els barris de la ciutat.

Les tardes al carrer! compta amb la participació de 30 entitats i col·lectius del municipi en el marc d'una col·laboració publicoprivada sense ànim de lucre amb una visió "comunitària i transversal".

La programació d`estiu de 'Les tardes al carrer!' de Vic compta amb més de 50 activitats per a infants i adolescents.

Pel que fa a les activitats esportives per promoure l'esport entre els joves durant el període de vacances escolars trobem el programa de Vicesportnet, dirigida a infants i adolescents dels 8 als 16 anys i es desplega del 30 de juny al 24 de juliol.

Al mateix temps, cada tarda des del 25 de juny i fins al 14 d'agost, s'obrirà el camp de futbol de l'OAR. Enguany també es promou l'obertura del pati de l'Institut de Vic de l'1 de juliol al 30 d'agost.

"És una programació cultural, lúdica, d'oci i esportiva pensada per a infants, joves i les seves famílies", explica Berta Rierola, tècnica de Ciutadania de l'Ajuntament de Vic. Es tracta d'una aposta "variada", que "vol arribar a diferents públics" i també "ser inclusiva": "Està pensada perquè tothom hi trobi el seu encaix", insisteix Rierola.

Entre les més de 50 activitats de la programació de Les tardes al carrer! hi trobem tallers infantils, activitats físiques, concursos o propostes culturals com contacontes. L'any 2024, aquest programa va ser guardonat als Premis PAAS promoguts per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya per promoure activitats gratuïtes en espais públics per fomentar hàbits saludables, convivència i inclusió social.

Tardes Joves i Cívicus

Un any més, la regidoria d'Educació i Joves aposta per les Tardes Joves amb una programació variada d'activitats gratuïtes per tota la ciutat. Entre les propostes hi ha classes d'Afrodance, tallers de cuina, tallers d'ungles, classes de boxa o un taller per a la creació d'un curtmetratge.

Al mateix temps també es desplegarà el Cívicus que aposta per activitats esportives, de lleure, medi ambient, cooperació, sostenibilitat, cuina o, fins i tot, amb una dormida al VicJove.

Joan Casas, tècnic de Joventut de l'Ajuntament de Vic, remarca la "importància de tenir espais" perquè els adolescents puguin fer activitats.