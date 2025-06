Impulsen una reforma de l'educació infantil des de Vic

Més de 1.000 professionals de 37 comarques catalanes s'han reunit a Vic aquest dissabte en el marc de la Jornada 0-3: On tot comença. Es tracta d'una convocatòria liderada des del mateix col·lectiu professional i impulsada per un grup motor format per les escoles bressol municipals de Vic, docents i investigadors del Campus Vic de la UVic-UCC i la llar d'infants Ralet Ralet de Santa Eugènia de Berga.

La trobada ha estat l'escenari de presentació d'una iniciativa legislativa popular (ILP) amb l'objectiu d'impulsar una reforma de l'educació infantil i incorporar-hi més professionals.

En concret, la ILP -que els impulsors volen registrar al Parlament els pròxims dies- vol reformar la llei actual per tal que totes les hores d'escola bressol siguin considerades educatives, incloent-hi les de descans i àpats, i que es reconegui la planificació i organització d'aquestes activitats com a "part essencial" de la feina educativa.

En aquest sentit, un dels requisits perquè la iniciativa legislativa popular tiri endavant és reunir, com a mínim, 50.000 signatures de suport. D'aquesta manera, durant els pròxims dies s'activarà una campanya de captació de firmes d'adhesió a la ILP, que comptarà amb la participació activa d'una persona per comarca catalana, la qual serà la referent del territori i s'encarregarà de difondre, mobilitzar la ciutadania i recollir les adhesions.

Què proposa la ILP?

La iniciativa legislativa popular presentada aquest dissabte a Vic proposa una reforma basada en 14 mesures que reclamen que totes les hores a l'escola bressol siguin considerades educatives, incloses les activitats quotidianes com el descans i els àpats. Tanmateix, la ILP també demana que es reconegui la planificació i l'organització d'aquestes activitats com a part essencial de la feina educativa.

La iniciativa proposa que cada grup d'infants compti, om a mínim, amb dues educadores simultànies i que hi hagi la figura d'un psicopedagog i psicòleg per donar suport i fer seguiment dels infants. També es demana temps no lectiu per a la preparació pedagògica, recursos adequats per atendre la diversitat i una formació inicial alineada amb la complexitat d'aquesta etapa educativa.

La ILP reclama, al mateix temps, una millor organització del temps, agrupaments i ràtios adequades, sous dignes i un reconeixement professional just, especialment en els entorn de poblacions petites.

Les mesures s'articulen en vuit reptes clau: reconèixer totes les hores com a educatives; ajustar el temps de permanència dels infants als seus ritmes; millorar la formació i organització dels professionals; garantir recursos per a la diversitat; revisar titulacions i perfils professionals: assegurar temps per a tasques pedagògiques; revisar ràtios i agrupaments amb atenció especial a la neurodiversitat; i aconseguir un reconeixement digne pel col·lectiu.

La ILP compta amb el suport de l'Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga.