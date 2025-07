L'espectacle itinerant «Nits de Serrallonga» arriba al Monestir de Sant Pere de Casserres

La companyia Apunta Teatre celebra, aquest 2025, els 20 anys de la seva fundació i, per commemorar l'efemèride, recupera un dels seus muntatges més icònics: Nits de Serrallonga, escrit i dirigit per Marc Angelet. Es tracta d'un espectacle itinerant al voltant de la figura del bandoler de Viladrau, que es podrà veure del 26 de juny al 6 de setembre al Monestir de Sant Pere de Casserres.

Estrenat per primera vegada l'any 2003 amb èxit de públic i crítica, l'espectacle torna al mateix escenari original per reviure la figura de Joan Sala i Ferrer, Serrallonga, el bandoler català per excel·lència.

L`espectacle `Nits de Serrallonga`, al monestir de Sant Pere de Casserres

Jofre Blesa

La proposta d'Apunta Teatre combina un espai immersiu, una ambientació històrica i una mirada crítica i contemporània als temes universals de la justícia, la llibertat i la repressió. Tot plegat, en el marc d'una experiència escènica i sensorial en un entorn privilegiat, amb el paisatge de les Guilleries de fons i el monestir romànic del segle XI com a epicentre narratiu.

L'espectacle convida el públic a fer un recorregut nocturn per diferents escenes repartides pels voltants del monestir de Sant Pere de Casserres. Així, l'itinerari teatral inclou bruixes, pagesos, soldats espanyols, judicis, robatoris i pestes, tot plegat amb un toc d'humor negre i tragèdia.

L`espectacle `Nits de Serrallonga`, al monestir de Sant Pere de Casserres

Jofre Blesa

Teatre i gastronomia

La proposta escènica es complementa amb una experiència gastronòmica de la mà del restaurant Fussimanya, que oferirà opcions culinàries diverses per crear una vetllada cultural i sensorial.

Nits de Serrallonga té una durada de 75 minuts i les funcions es despleguen els divendres i els dissabtes a les 20:30 a les 22:00 hores.