Oques Grasses publiquen «Fruit del deliri», el seu sisè àlbum

Ha arribat el dia. Aquesta mitjanit, Oques Grasses ha publicat Fruit del deliri, l'esperat sisè disc que arriba després de tres anys sense música nova. El nou àlbum del grup osonenc inclou una dotzena de cançons i les col·laboracions de Figa Flawas amb Toca, de Julieta amb Com el dia i la nit i Al·lèrgiques al pol·len amb Gossejar. Fa uns dies, ja van avançar la cançó Com està el pati, un clam cap al món actual, amb videoclip inclòs fet per Pere Sala i produït per la barcelonina Play Your Brand.

El grup aprofundeix amb la combinació de sonoritats urbanes i electròniques i amb melodies més emotives i sensibles. En aquest sisè disc d'estudi, el cantant i compositor Josep Montero canta a l'amor i al desamor en diverses cançons, com per exemple a Molta tralla: "T'enganyaria si et digués que ets l'amor de la meva vida. Si fes veure que em crec la meva mentida, carregant aquest pes, no podria viure", diu la lletra.

També reivindica la puresa de la infantesa a l'íntima Córrer pels camps. Tanmateix, els osonencs qüestionen les prioritats del món actual a Jubilar-me: "Ser feliç ja no importa, no està de moda, ara importa més tenir molta feina, molta pasta". I aprofundeixen en l'estil que va marcar els treballs Fans del sol i A tope amb la vida format per sonoritats més urbanes i electròniques.

La banda d'Osona presentarà en directe els nous temes en una gira que comença el pròxim 20 d'abril amb el concert al Cruïlla DO Terra Alta. També faran parada a Vic, el pròxim 14 de juny al Cabró Rock, i a una desena més de festivals d'arreu de Catalunya, el País Valencià o Madrid.

D'aquesta manera, Oques Grasses tornen als escenaris després que, a principis del 2023, s'acomiadessin en un concert històric al Palau Sant Jordi de Barcelona: 18.400 persones van assistir a l'espectacle, una xifra que va significar el rècord d'assistència al recinte.