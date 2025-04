Sant Jordi a Vic, molt més que llibres i roses

Una jornada per cultivar l'ànima i eixamplar els cors podria ser una bona definició del què és el dia de Sant Jordi. Però el 23 d'abril va més enllà i, a Vic -i arreu-, també és una jornada per reivindicar la cultura i la llengua catalana, una diada inclusiva i participativa on tothom hi està convidat.

Un dia, al mateix temps, per recordar que cada petit gest es pot convertir en un acte polític a gran escala, com el de comprar llibres en català i a les llibreries de proximitat. Perquè no hi ha res com una bona recomanació literària per part del o la llibretera de confiança, una lectura d'aquelles que, sigui del gènere que sigui, alimenta la riquesa lingüística i engreixa la saviesa.

Sant Jordi 2025 a Vic.

Oriol Clavera

Aquest 2025, un centenar de parades de llibreters, floristes i entitats omplen els carrers de la ciutat de Vic, amb epicentre a la plaça Major, on la jornada ha arrencat a primera hora d'un matí amb aires de primavera, entre els primers somriures per donar i rebre la rosa i la il·lusió d'escollir un llibre pensant en aquella persona especial.

Sant Jordi 2025 a Vic.

Oriol Clavera

Si bé durant el matí la plaça del Mercadal ha estat un constant d'anades i vingudes, sobretot d'infants i adolescents que avui surten de les aules per trepitjar carrer, el migdia s'ha convertit en el moment ideal per a remenar i triar entre la calidesa primaveral i tímids rajos de sol que porten la calma abans del bullici.

Sant Jordi 2025 a Vic: ballada de sardanes amb la Cobla Genisenca.

Oriol Clavera

La tarda de Sant Jordi és una magnífica bogeria al centre neuràlgic de la ciutat, on es despleguen activitats per a tots els públics, com el taller de castells a càrrec dels Sagals d'Osona o una de les propostes més esperades de la jornada -sobretot per la mainada-: la representació de La Llegenda de Sant Jordi.

Sant Jordi 2025 a Vic: signatura de llibres a la parada de la llibreria Foster&Wallace.

Oriol Clavera

Sigui com sigui, a Vic, el 23 d'abril és en una jornada de llibres i saber, de roses i amor, però també de defensa de la llengua, la cultura popular i les tradicions arrelades al territori.