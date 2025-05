Folgueroles aposta per enfortir el comerç local

L'Ajuntament de Folgueroles fa un pas endavant per enfortir el comerç local i ha presentat al teixit comercial del municipi el projecte de la Targeta Urbana de Comerç. Amb aquesta iniciativa –impulsada per la Mancomunitat La Plana-, el consistori busca fomentar el consum de proximitat, així com la dinamització del comerç local.

Entre altres, la Targeta permet que la clientela acumuli diners virtuals amb cada compra a un comerç adherit a la campanya, imports que poden descomptar-se en futures compres al mateix establiment o en altres locals comercials del poble.

"La Targeta Urbana és una oportunitat per modernitzar el comerç de proximitat sense perdre l'essència del tracte personalitzat i proper", explica el president de la Mancomunitat La Plana, Pere Medina.

La Targeta Urbana de Comerç és una eina digital, gratuïta i no vinculada a cap entitat bancària que té com a objectiu dinamitzar el comerç local i incentivar la fidelització de la clientela.

D'entre els 13 municipis que formen part de l'ens supramunicipal, ja n'hi ha dos que han implementat el recurs amb experiències positives: Taradell, on la Targeta Urbana de Comerç funciona des de l'any 2020, i Seva, que va posar en marxa la campanya a finals del desembre del 2024.