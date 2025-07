Liquats Vegetals augmenta un 2% la facturació durant el 2024

Liquats Vegetals, amb seu a Viladrau, va incrementar un 2% la facturació el 2024 respecte de l'obtinguda l'any anterior, fins a assolir els 93 milions d'euros. La directora de màrqueting de la companyia, Anna Rovira, ha destacat especialment el creixement del 5,1% a l'Estat, on ha remarcat que conserven el lideratge amb una quota de mercat del 14,6%.

En la presentació de resultats de la firma de begudes vegetals, feta aquest dijous a Barcelona, Rovira ha precisat que aproximadament del 50% de les vendes són de marca pròpia, "una de les apostes més grans" de l'empresa. Per una altra part, la dirigent ha indicat que les exportacions van significar el 22% de la facturació, amb presència a 45 països com ara Països Baixos i Àustria i l'entrada a Bèlgica, Alemanya, Regne Unit i França.

Rovira ha atribuït aquests resultats al fet d'haver "reforçat" la gamma de productes YOSOY i Almendrola. En aquest sentit, ha remarcat "tres grans apostes", dutes a terme a cavall entre 2024 i 2025, amb YOSOY Ametlla 0%, YOSOY Barista i YOSOY Ametlla Suprema. "És la primera beguda que hi ha en el retail", encara que també "es pot trobar en alguns bars i cafeteries", ha destacat.

Alhora, Rovira també ha afegit que l'entrada per primera vegada en hipermercats com ara Alcampo i El Corte Inglés ha ajudat a millorar la facturació, per repartir-se per l'Estat espanyol. Una distribució que "'s'havia resistit", ha reconegut la responsable de màrqueting. D'altra banda, ha posat l'accent en la pujada d'un 2,2% en valor d'aquests productes a Espanya, impulsat bàsicament per les begudes de civada i ametlla.

Per la seva part, el director comercial, Óscar Gabarró, ha dit que el 2024 va ser un any de "consolidació estratègica" i "reordenació", especialment en l'àmbit internacional amb la mirada posada a entrar a nous mercats i aconseguir nous consumidors.

Pla estratègic 2025-2027

El fabricant de begudes vegetals, amb seu a Viladrau, ha elaborat un pla estratègic fins al 2027 amb "una aposta forta per la innovació", ha recalcat Rovira, amb la voluntat que sigui "sistemàtica". La directora de màrqueting de Liquats Vegetals ha comentat que volen "sorprendre" el consumidor i que és el paper que han de fer com a "líders de mercat".

Pel que fa a futures inversions, Rovira ha manifestat que s'està estudiant "les opcions" que hi ha, ja sigui en la línia de producció com en la factoria. També es manté la porta oberta a fer-ho fora de Catalunya.