La cursa Memorial Ramon Oliu de Cantonigròs se celebra aquest 2025 l'1 de juny i presenta dues novetats: la primera és que hi ha la possibilitat de fer dos recorreguts, de 10 o 20 km. La segona, que la cursa és d'inscripció gratuïta però es pot contribuir amb un projecte de sant Joan de Déu per a la investigació contra la retinosi pigmentària. Per a qui no sàpiga de què es tracta, aquesta malaltia provoca la pèrdua de visió progressiva, que pot arribar a ser total. Ara mateix, no té cura.

A l'organització de la cursa hi ha una persona molt jove diagnosticada als 16 anys de retinosi pigmentària i que ara, uns quants anys més tard, a banda de superar tots els obstacles amb què es troba, de treballar i d'estudiar dos graus universitaris alhora, està tirant endavant aquest projecte de la cursa solidària el dia 1 de juny per ajudar a erradicar la malaltia.

I de la primera novetat, és a dir, la de poder triar entre dos recorreguts de 10 i 20 km, us direm que tots dos són de submergir-se en el verd, de travessar la natura, de gaudir del paisatge màgic del Collsacabra. De respirar un aire pur inigualable. I, si us hi inscriviu abans del 23 d'aquest mes, de fer-ho, a més, amb una samarreta de regal.

Ramon Oliu, després de la marató de Barcelona, va crear-ne una de mitja, amb l'ajuda d'alguns amics entre els quals Raimon Vancells, a Cantonigròs. Anava del poble fins a la Devesa, al pont de Províncies per la carretera. Era dura, i una servidora, que llavors era molt jove, la va fer sense haver-se entrenat gaire, per no dir gens. Amb una amiga, vam acabar caminant i arribant al poble al cap de moltes hores (acabant amb la paciència del cotxe escombra). Això sí, els 22 km de caminar més o menys de pressa me'ls vaig notar l'endemà!

Ara, la cursa més aviat sobrevola un terra humit d'aquesta primavera tan passada per aigua. Que continuï així, però que el dia 1 el sol tregui el cap per saludar qui tingui ganes de posar-se a prova i de gaudir d'una experiència especial i fantàstica. Qui tingui ganes de contribuir al fet que tothom pugui veure el sol.