Aquests són els serveis mínims davant la vaga de la recollida de residus de la Mancomunitat La Plana

A partir de la mitjanit d'aquest divendres arrenca la vaga indefinida promoguda per la secció sindical de la UGT a la Mancomunitat La Plana. Per això, l'ens supramunicipal ha establert uns serveis mínims que impacten en un 36,7% del total de la plantilla, formada per 117 treballadors. On es preveuen més complicacions és en la recollida de residus, però també pot tenir afectacions en altres serveis essencials com en els serveis socials, d'habitatge, de tractament de residus, d'atenció telefònica o funeraris, entre altres.

Davant la vaga –no secundada per CCOO i la Intersindical, els altres sindicats presents a l'ens- i pel que fa a la recollida d'escombraries, la Mancomunitat preveu mantenir la recollida de la fracció orgànica amb normalitat, ja que és especialment problemàtica d'emmagatzemar a les llars a causa de les olors i els lixiviats que pot generar. També s'ha optat per mantenir la recollida setmanal dels reciclables.

La fracció de la resta no es recollirà mentre duri la vaga, perquè diuen des de l'ens, si se separa bé no desprèn olors i se'n genera menys quantitat. Amb tot, sí que es recollirà allà a on aquest servei és quinzenal o mensual per evitar l'acumulació excessiva.

Crida a la col·laboració ciutadana

La Mancomunitat dona el servei de recollida de deixalles a un total de 15 poblacions -Aiguafreda, Balenyà, Collsuspina, El Brull, el Figaró-Montmany, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Sant Miquel de Balenyà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona, i Viladrau-. Des de l'ens fan una crida a la comprensió i a la col·laboració ciutadana mentre duri l'episodi d'aturada, i recomanen seguir els canals oficials dels diferents ajuntaments i de la mateixa Mancomunitat.