CCOO no dona suport a la vaga indefinida convocada per la UGT a la Mancomunitat La Plana

CCOO refusa la vaga indefinida que la UGT ha convocat, a partir del 20 d'abril, a la Mancomunitat La Plana. El sindicat no dona suport a la convocatòria, que qualifica "d'oportunista" i que, segons assegura, no compta "ni amb la unitat sindical ni amb el suport de tota la plantilla". En aquest sentit, CCOO assegura que, en aquest cas, l'aturada no es duu a terme "per un conflicte relacionat amb els drets laborals, sinó per un enfrontament electoralista entre UGT i la direcció de l'empresa". La vaga afecta el servei de recollida de residus de la Mancomunitat. El sindicat vol denunciar així "una càrrega de treball excessiva" i uns salaris "notablement baixos".

En un comunicat, CCOO subratlla que el sindicat està negociant la millora de les condicions retributives. Per una banda, assegura, s'ha tancat una valoració dels llocs de treball que suposa "una millora econòmica generalitzada" i, de l'altra, "hi ha el compromís de negociació retributiva que millorarà les condicions de treball".

Si la vaga indefinida tira endavant afectarà a 13 municipis: Aiguafreda, Balenyà, l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau.