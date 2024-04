Els treballadors de la recollida de residus de la Mancomunitat La Plana, en vaga indefinida des del 20 d'abril

Els treballadors del servei de recollida viària d'escombraries de la Mancomunitat La Plana han convocat una vaga indefinida a partir del 20 d'abril que afectarà 13 municipis d'Osona.

En un comunicat de la UGT consideren que la càrrega de treball és "excessiva" i critiquen que un sol operari es veu obligat a fer tasques que normalment haurien de realitzar dues persones. A més, els empleats denuncien que els recorreguts són massa llargs i que, per evitar sobrepassar les vuit hores reglamentàries de treball nocturn, han de mantenir "un ritme de treball esgotador". També consideren que els salaris són "notablement baixos", arribant a ser un 30% inferiors als que cobren la resta de treballadors del sector.

El descontentament dels treballadors, expliquen des de l'UGT, es veu agreujat per la recent aprovació d'una valoració de llocs de treball que estaven esperant des del 2007 i que no suposa apropar-se als salaris habituals del sector de recollida de residus. També denuncien que el personal de la resta de serveis de la Mancomunitat va expressar-los el seu descontent en el mateix sentit.

Acusen la direcció de "manca de transparència prèvia" i no haver comptat amb l'opinió dels treballadors. Malgrat això, critiquen que alguns càrrecs electes s'hagin apujat les retribucions amb increments de fins al 61% el 2023. Per aquest motiu, la UGT ja va presentar al·legacions al pressupost, que finalment es van desestimar.

El sindicat també explica que el passat 21 de març van demanar una reunió urgent amb la direcció per tractar la greu situació dels treballadors, però lamenten que des de la direcció es va mostrar una actitud "de poca predisposició i indiferència".

La UGT insta la direcció a prendre mesures immediates per abordar les preocupacions dels treballadors i garantir unes condicions laborals "justes i segures". El sindicat creu que donat els beneficis de la Mancomunitat, l'augment de sou no suposaria un increment d'impostos per als ciutadans.

Si la vaga indefinida tira endavant afectarà Aiguafreda, Balenyà, l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, El Brull, Folgueroles, Malla, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Santa Eulàlia de Riuprimer, Seva, Taradell, Tona i Viladrau.