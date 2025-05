Roda de Ter crea un espai dedicat al dol gestacional, perinatal i neonatal

L'Ajuntament de Roda de Ter ha creat un nou espai de dol gestacional, perinatal i neonatal ubicat davant de la capella del Sòl del Pont en un nou parc infantil que porta el nom de la llevadora Matilde Bruguera, coneguda popularment com a 'Matilde Comadrona'.

Aquest nou espai ha estat concebut per oferir un entorn natural, simbòlic i serè destinat al record i la introspecció. Tal com explicava la regidora Griselda Arrey durant la inauguració, "és un espai creat i pensat amb molt de respecte, amb molta cura, amb la finalitat d'humanitzar tot aquest dol que hi ha amagat en moltes famílies i silenciat moltes vegades".

El projecte ha estat liderat des de la regidoria d'Acció Social, amb la col·laboració de diverses àrees municipals com Medi Ambient i Educació, així com amb la implicació de l'Institut Miquel Martí i Pol i de persones del teixit social i cultural de Roda de Ter.

L'espai, que ha estat enjardinat i senyalitzat, inclou una escultura que, segons ha destacat Arrey, "permet aquest descans, aquest plor, aquesta connexió amb aquest infant que malauradament no ha arribat a néixer". També s'hi han plantat arbres que, amb el temps, esdevindran símbols de vida i memòria.

La Matilde comadrona

El nom de l'espai ha estat escollit mitjançant un procés participatiu realitzat amb els alumnes de 3r d'ESO de l'Institut Miquel Martí i Pol, en col·laboració amb l'Arxiu Històric. El regidor d'Educació, Medi Ambient i Participació Ciutadana, Joan Escarrabill, destacava durant la inauguració la importància i la implicació del centre "perquè a través de l'assignatura d'història i buscant el nom d'una rodenca per aquest espai, l'alumnat ha pogut conèixer la història i les dones del poble".

L'alumnat ha treballat en la recerca i difusió de dones rodenques vinculades al món de la salut, seleccionant quatre figures destacades: Madrona Calvo Llanas, Matilde Bruguera Carós, Mercè Torrent Cardelús i Dolors Collell Rovira.

Després d'una votació en què han participat aproximadament 600 persones entre alumnat de l'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i professorat, Matilde Bruguera ha estat l'escollida amb 200 vots.

Un espai per trencar silencis

La regidora Griselda Arrey subratllava que "a Roda de Ter volem ser un poble que cuida, acompanya i reconeix tots els processos de vida, també aquells que queden invisibilitzats. Aquest espai neix amb la voluntat de trencar silencis, legitimar el dol i obrir un lloc digne per a la memòria i l'amor que no desapareix".

Amb aquesta iniciativa, el municipi es compromet amb el reconeixement i la dignificació de les pèrdues gestacionals, perinatals i neonatals, oferint a les famílies un lloc de memòria i acompanyament.

L'espai es va inaugurar la setmana passada amb la presència de l'alcalde del municipi, Toni Mas; la regidora d'Acció Social, Griselda Arrey; el regidor d'Educació i Participació Ciutadana, Joan Escarrabill; i de la poeta Sara Tolosa, testimoni en primera persona del dolor que causa el dol perinatal i que ha creat un poema que es pot llegir en l'escultura que s'ha instal·lat al parc. L'escultura que s'hi ha instal·lat ha estat dissenyada per l'artista Anna Reina.