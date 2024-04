​Surt a concurs la convocatòria per escollir la nova direcció artística del Mercat de Música Viva de Vic

L'Ajuntament de Vic acaba d'obrir la convocatòria pública per a la licitació de la direcció artística del Mercat de Música Viva. El nou contracte entrarà en vigor l'1 d'octubre del 2024 per un termini de dos anys, amb la possibilitat d'una pròrroga de dos anys més. Per adjudicar la plaça, entre d'altres, es valoraran criteris com el projecte artístic, les accions per millorar la internacionalització o la captació de nous públics. També es valorarà el currículum d'aquells que es proposin, així com la proposta econòmica.

El músic Marc Lloret va guanyar el concurs el 2011 i des de llavors ha ostentat el càrrec en un tàndem amb Oriol Roca. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 23 d'abril.