Ada Colau celebra la proposta plurinacional de Rufián i demana un «front democràtic ampli»

Ada Colau ha fet una crida a un "front democràtic ampli" i ha valorat de manera "molt positiva" la proposta de Gabriel Rufián per a la unitat de l'esquerra primant "el perfil progressista per sobre de l'independentista". "És moment de diàleg, de generositat, de no estar amb picabaralles del passat, de superar els egos i de posar-nos al servei de les majories socials per unir-nos", ha afirmat Colau en declaracions a Europa Press. Colau ha valorat positivament que Rufián adopti un perfil més enllà de l'eix independentista per reivindicar la seva faceta progressista. "Em sembla molt positiu, estic molt agraïda amb aquesta intervenció de Rufián i benvinguda sigui si serveix per parlar d'unir forces i fer aquest front democràtic ampli per evitar que l'extrema dreta porti els discursos d'odi al govern espanyol", ha declarat l'exalcaldessa de Barcelona. Pel que fa al projecte de Sumar i la reconfiguració de l'esquerra, Colau ha subratllat que la supervivència de la democràcia "no pot dependre ni d'un partit ni d'una persona". En aquest sentit, ha demanat a les formacions progressistes -incloent-hi Podem- i als actors de la societat civil que prioritzin els "objectius per damunt de les sigles". "Això és una crida a tothom. A totes les formacions progressistes, a tots els actors socials. Insisteixo: aquí no sobra ningú", ha sentenciat Colau.\r\n