Alvise es queda sol a Europa: els seus eurodiputats l'abandonen i l'acusen de «coacció i xantatge»

Els dos eurodiputats que van concórrer amb Alvise Pérez a les eleccions del Parlament Europeu sota la llista de S'ha Acabat la Festa (SALF), Nora Junco i Diego Solier, han acusat el líder de la formació de sotmetre'ls a una campanya de "difamació, coacció i xantatge". Junco i Solier van abandonar el desembre passat el grup dels no inscrits de l'Eurocambra per incorporar-se als Conservadors i Reformistes per Europa (ECR). Alvise, però, es va quedar fora després que el grup rebutgés admetre'l per les investigacions judicials obertes pel finançament irregular de SALF. En un comunicat fet públic aquest dimarts, Junco i Solier es desvinculen d'Alvise: "Ni compartim els seus mètodes ni participem del seu entorn".