Armengol insisteix al Senat que no coneixia Aldama: «No he mentit»

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha reiterat aquest dimarts davant la comissió d'investigació dels contractes de mascaretes del Senat que no coneixia l'empresari Víctor de Aldama, i ha assegurat que les seves converses amb Koldo García que consten a l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) només responien als contactes que va mantenir com a presidenta del Govern de les Illes Balears durant la pandèmia amb el ministeri de Transports per obtenir proves PCR, però no van donar lloc a cap contracte. "No he mentit, he dit tot el que sé", ha afirmat. Armengol ha comparegut a petició del PP perquè en la seva primera compareixença va negar que s'hagués reunit mai amb Víctor de Aldama, però posteriorment el seu equip va admetre que l'empresari havia participat en una trobada mentre era presidenta de les Balears.