Begoña Gómez envia a Peinado els bitllets d'avió del viatge a Londres per a la graduació de la filla

Begoña Gómez, dona del president espanyol Pedro Sánchez, ha enviat al jutge Juan Carlos Peinado els bitllets d’avió que va utilitzar per viatjar al Regne Unit la setmana passada i ha presentat un recurs contra la iniciativa del magistrat, que aquest dilluns va reclamar-li que acredités el viatge en detectar que no hi havia “cap diligència de sortida ni d’entrada” al seu passaport. En un escrit, la defensa de Gómez recorda que el país britànic no posa “segells físics” i acusa Peinado de reclamar a la dona de Sánchez una “prova diabòlica”. Així, retreu al jutge que obligui Gómez a “provar la inexistència d’una conducta delictiva que ningú ha acreditat” i l’insta a dirigir-se al país britànic perquè certifiqui els registres d’entrada i sortida. Peinado va dictar una resolució aquest dilluns per reclamar a l’esposa de Sánchez que acredités que només va fer servir el passaport per viatjar als Estats Units. El jutge li va retirar el passaport el passat 20 de juny, però Gómez va poder sortir d’Espanya la setmana passada per assistir a la graduació de la seva filla a Londres.\r\n