El Congrés tomba els objectius d'estabilitat amb els vots del PP, Vox i Junts

El ple del Congrés ha descartat aquest dimarts els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic 2027-2029, el primer pas per als nous pressupostos generals de l’Estat que prepara el govern espanyol. La votació ha decaigut per l’oposició del PP, Vox i Junts, disconformes amb el marge de dèficit del 0,1% cedit a les comunitats. Ara, l’executiu té un mes per remetre’ls de nou a la cambra, que els votarà, previsiblement, la setmana que ve. Si tampoc prosperen, està previst aplicar el repartiment del dèficit contemplat al pla fiscal estructural 2025-2028 pactat entre l’Estat i la Comissió Europea, que inclou un dèficit per al conjunt de les administracions de l’1,8%.
"Resulta totalment incomprensible des del punt de vista racional que determinats governs autonòmics votessin en contra d’aquest objectiu al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), i convé recordar que, quan aquest govern ho va plantejar anteriorment, es van abstenir", ha argumentat el ministre d’Hisenda, Arcadi España, durant el debat de la proposta. "No es pot demanar més finançament i capacitat de despesa per a les comunitats, i després votar-hi en contra", ha lamentat, tot anticipant-se a la negativa del PP, Vox i Junts. Finalment la proposta ha rebut 167 vots a favor, 178 en contra i 5 abstencions.
España ha argumentat que "és possible combinar creixement econòmic, cohesió social i responsabilitat fiscal" i ha destacat que la proposta del govern espanyol fixava una reducció "progressiva i realista" del dèficit. Així mateix, ha ressaltat que la fórmula del seu ministeri permet a les comunitats no haver de retallar el dèficit els pròxims tres anys, estable en un 0,1%, mentre que l’esforç serà assumit principalment per l’administració central.
Des del PP, el diputat José Vicente Marí ha criticat el "teatret" del govern espanyol i ha afirmat que l’únic que espera la ciutadania és la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d’eleccions. "El que votem en realitat és l’existència d’aquest govern incapaç, i votem no a aquest govern perjudicial per als espanyols", ha indicat, tot denunciant que l’executiu encara no hagi aprovat cap pressupost aquesta legislatura. També Vox ha criticat els comptes que prepara el govern espanyol, així com l’efectivitat de les mesures socials de l’executiu del PSOE i Sumar.
ERC demana un nou model
Des d’ERC, la diputada Teresa Jordà ha dit que votaven "emprenyats" a favor de la proposta i ha avisat que aquesta inclou un repartiment del dèficit "insuficient" i que respon a un model que no funciona perquè concentra els recursos en mans de l’Estat. "Catalunya necessita més recursos i molta més capacitat de decisió. Necessitem ja un nou model de finançament, per abans-d’ahir; anem molt tard", ha reblat.
Junts: "Tothom sap que no tindran pressupostos"
Per part de Junts, el diputat Josep Maria Cruset ha dit que el govern de l’Estat i el Ministeri d’Hisenda s’han convertit en un "depredador" obsessionat a incrementar la recaptació. "El que proposen és una estafa per a Catalunya", ha argumentat. Pel que fa a la proposta, ha dit que és la mateixa des de fa anys i que concentra el marge de dèficit permès per la UE en l’Administració central. Per això, ha demanat multiplicar per sis el marge de les comunitats, fins al 0,6% de dèficit. "Poden portar els pressupostos, però no serà més que teatre, perquè tothom sap que no tindran pressupostos. Deixin d’enganyar la gent", ha conclòs.