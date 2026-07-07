El Govern planteja augmentar el marge de dèficit per Catalunya «per sobre del 0,2%»

El Consell de Política Fiscal i Financera va aprovar dilluns, amb l'oposició del PP, el sostre de despesa per a les autonomies, que el govern espanyol manté ara com ara en el 0,1% del PIB, com fins ara. El consell de ministres el ratificarà aquest dimarts i el portarà al Congrés la setmana que ve, pas previ per presentar els pressupostos després de l'estiu. Res fa pensar que la majoria de la investidura avali aquest dèficit. A hores d'ara, com va avançar Nació, hi ha converses per intentar que Catalunya pugui disposar de més marge, després que el Ministeri d'Hisenda s'hagi obert a negociar el plantejament de "dèficits asimètrics" que va fer la consellera d'Economia, Alícia Romero, a la trobada amb els consellers de les altres comunitats.
En una entrevista a Els Matins, Romero ha dit que la proposta de dèficits diferents "beneficiaria Catalunya". "No totes les comunitats partim de la mateixa base i vam dir que estaven d'acord amb objectius de dèficits diferents, perquè hi ha territoris que estem infrafinançats i no complirem l'objectiu de dèficit", ha explicat la consellera. A l'espera del nou model de finançament, caducat des de 2014, Romero ha insistit que seria una bona opció els dèficits diferencials, com va passar fa uns anys durant l'etapa del PP. Quin límit de dèficit demanaria el Govern? La consellera s'ha remès a la proposta que pugui fer l'AIReF. "Ens agradaria augmentar-lo per sobre del 0,2%", ha indicat, però ha recordat que cal consens de les autonomies, i no serà senzill.
Romero ha recordat que la decisió final serà del Congrés i ha posat el focus als grups parlamentaris. "Segur que és millor un dèficit asimètric que el mateix per a tothom", ha dit, i ha recordat que Junts -i també ERC- han estat crítics amb aquesta qüestió. En aquest sentit, ha dit que els partits independentistes podrien "donar suport" a un objectiu asimètric, si finalment durant la tramitació del sostre de despesa al Congrés hi ha marge per aconseguir-ho. Els republicans també van en aquesta línia, i plantegen un increment del marge de despesa. En concret, volen un 0,25%, que es traduiria en uns 500 milions d'euros. La gran incògnita és què farà Junts, que ja ha advertit que no avalarà el mateix dèficit que ja va tombar l'any passat, del 0,1%.
En plena onada de calor i focs simultanis a Catalunya, Romero ha explicat que els pressupostos contemplen més ajudes als privats perquè puguin gestionar els boscos, també per tenir més territori conreat per evitar incendis. El pressupost creix, i tant Interior com Agricultura reben recursos per entomar aquest repte, que la consellera d'Economia també ha dit que cal afrontar sent conscient que caldrà talar arbres. D'altra banda, sobre les ordres de confinament, Romero ha dit que desconeix si hi ha hagut contactes amb les patronals perquè permetin fer teletreball quan s'ha ordenat a la ciutadania que es quedin a casa pels incendis. "El més important és la seguretat de les persones", ha reblat.