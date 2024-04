Borràs respon Trias: «Qui presideix el partit soc jo i a Puigdemont no li cal un càrrec orgànic»

La presidenta de Junts, Laura Borràs ha respost al líder del partit a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, que ella és la presidenta del partit i que a Carles Puigdemont "no li cal un càrrec orgànic". La rèplica arriba dues setmanes després que l'exbatlle de la capital catalana apostés perquè Junts fes un congrés per nomenar Puigdemont com a president.

Segons Borràs, quan toca anar a eleccions no és el moment "d'obrir debats que no porten enlloc, que no aporten i que no sumen". De tota manera, ha manifestat que no està sorpresa per les declaracions de Trias perquè "és una persona lliure que diu el que li sembla". De tota manera, ha assegurat que al partit tothom és "Puigdemontista".

Borràs ha assenyalat que Puigdemont va deixar de ser president de Junts quan ell ho va considerar. I ha afegit que no li ha calgut un càrrec orgànic al partit per liderar les negociacions per a la investidura del president espanyol ni per ser candidat a les eleccions del 12-M.