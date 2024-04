Trias reclama a Puigdemont que torni a assumir la presidència de Junts

Xavier Trias dona per fet que Carles Puigdemont serà president de Junts si no aconsegueix ser restituït a la Generalitat després de les eleccions del 12-M. I, fins i tot, ha assenyalat que, passi el que passi als comicis, ha de tornar al lideratge orgànic. En aquests termes s'ha expressat aquest dimecres en una entrevista al programa Els Matins de TV3, durant la qual ha assegurat que la decisió verbalitzada ahir per Puigdemont sobre retirar-se de la política activa si no arriba a la Generalitat implica molta "generositat" per al partit. "Això és molt important per a Junts. Jo soc dels que crec que els països necessiten partits forts, i això requereix lideratges forts", ha apuntat l'exalcalde de Barcelona. Puigdemont va deixar de ser el líder orgànic de la formació el juny del 2022, quan va ser substituït per Laura Borràs en el congrés d'Argelers, on també es va nomenar Jordi Turull com a secretari general.

"Hem de ser capaços que aquest país es governi amb una certa tranquil·litat. I això no vol dir submissió. Aquest és el terreny", ha apuntat l'exalcalde de Barcelona, que ha recordat les pressions a Puigdemont per declarar la independència i per portar fins al final el referèndum de l'1-O. "El procés que es va fer és modèlic. No ha acabat bé, però és modèlic", ha remarcat Trias. El dirigent sobiranista, en referència a Barcelona -una carpeta que impacta de manera directa en les eleccions del 12-M-, ha recomanat a l'alcalde Jaume Collboni, del PSC, que no governi en minoria. Junts s'ha ofert per formar part de l'executiu municipal, però Collboni només s'ha acostat a ERC. Amb els republicans tampoc en té prou per tenir majoria absoluta, i de moment tampoc té cap intenció d'incorporar Barcelona en Comú, liderada per l'exalcaldessa Ada Colau.

Pel que fa al seu futur, l'exalcalde ha garantit que no es tornarà a presentar. "Ara el que he de fer és estar amb els néts i amb els amics", ha apuntat Trias, que a les eleccions del 2023 va aconseguir guanyar els seus rivals però no va poder tornar al càrrec que va perdre el 2015, precisament davant Colau. En una conferència fa unes setmanes, el dirigent sobiranista va assegurar que plegaria com a cap de files de Junts a l'Ajuntament a l'octubre, quan estigués en ple rendiment l'amnistia i Puigdemont ja hagués pogut tornar a Catalunya. L'avançament electoral, però, ha canviat el calendari. Jordi Martí i Neus Munté són els assenyalats per portar el dia a dia del grup al consistori barceloní, però això no té per què implicar que algun dels dos sigui el candidat a les properes eleccions municipals.

Trias, que aquests dies presenta un llibre escrit per Jordi Cabré, advocat i nebot seu, tanca la llista de Junts a les eleccions catalanes del 12-M com a gest simbòlic de suport a Puigdemont. "Hi ha una situació que és nova: a l'Estat no hi anem a fer amics. Jo m'he passat la vida anant a Madrid. Ara anem a defensar Catalunya i, si els altres ens volen ajudar, ho podem fer, com hem fet amb la investidura de Pedro Sánchez. Hem passat molts anys intentant ser simpàtics", ha remarcat l'exalcalde de Barcelona. Segons ell, si no hi ha "respecte" per part del govern espanyol, no hi ha res positiu: "Estem fotuts". "Per fer un pacte, calen conviccions profundes, perquè segur que has de cedir. Sense conviccions profundes, es fan pactes que després s'incompleixen", ha apuntat el dirigent sobiranista.