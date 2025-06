Compromís del bloc d'esquerres al Parlament amb el padró universal, amb Junts i PP desmarcats

L'accés al padró -un tràmit que és tant un dret com un deure- ha dividit la política catalana al Parlament. Tot plegat ha quedat definit amb la signatura d'un text que fa més de dos mesos que es treballa. S'anomena "Pacte pel padró a Catalunya" i suposa renovar el compromís amb el compliment del que ja disposen les lleis i instruccions estatals: que el padró ha de ser universal, i que no importen les condicions en què visqui qualsevol persona que resideix a un municipi a l'hora d'inscriure-s'hi, perquè el padró serveix per comptar els habitants de cada localitat. L'acord, promogut per les entitats socials, ha comptat amb la signatura finalment del PSC, ERC, Comuns i CUP. Per contra, entre les forces a les quals s'havia convidat a participar, ni Junts ni el PP n'han volgut formar part. Tampoc formen part de l'acord les formacions d'extrema dreta parlamentàries, com són Vox i Aliança Catalana, que encara tenen unes posicions més contràries a les obligacions sobre el padró. En roda de premsa, les entitats impulsores han lamentat haver fet diversos esforços per integrar Junts, però han lamentat que no hi hagi hagut manera. Finalment, però, un sector del grup juntaire (MESCat) ha emès un comunicat propi donant suport a la proposta i reivindicant l'accés als drets bàsics de tots els habitants de Catalunya.