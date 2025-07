Continua l'allau de dimissions a l'ANC: marxen Josep Costa i més secretaris nacionals

S'agreuja la crisi a l'ANC. Mentre l'entitat anunciava els detalls de la manifestació de la Diada d'aquest any, Josep Costa i una vintena de secretaris nacionals han anunciat que deixen -alguns ja ho han fet- la direcció de l'entitat i, en alguns casos, fins i tot de ser-ne socis. Segons ha avançat l'Ara i ha confirmat Nació, el malestar en el si de l'ANC continua creixent després de la reforma dels estatuts promoguda per Lluís Llach i avalada per la majoria de socis, que modifica alguns elements fundacionals de l'organització i treu força al sector crític. Entre els secretaris que marxen hi ha també Josep Punga, candidat a la presidència i ara promotor de Dempeus.

En una declaració a la qual ha tingut accés aquest diari, els dimissionaris critiquen el rumb de l'ANC sota les ordres de la cúpula que lidera Llach. Constaten una "dinàmica de divisió i desmobilització" que perdura, i que la direcció no ha fet res per corregir. "La renúncia al caràcter unitari i aglutinador de les estructures condemnen l'ANC a ser un actor secundari; s'han sacrificat l'essència i l'esperit de l'entitat per la urgència de sotmetre-la a grups aliens a les assemblees de base", denuncien els crítics. Segons ells, l'ANC ha quedat "absorbida per l'establishment polític" i consideren que l'entitat "ja no és un instrument útil".

El diagnòstic d'aquests secretaris generals és que la salut de l'independentisme és pitjor avui que fa un any i alerten del "rumb erràtic i equivocat" de la direcció de l'entitat, que l'allunya dels seus objectius. "L'ANC no només no incomoda els partits independentistes i lideratges fracassats, sinó que aprofita qualsevol ocasió per exhibir bones relacions amb ells", apunta el comunicat. Però encara va més enllà, i denuncia una "dinàmica tòxica" encapçalada per Llach, que ha "fomentat i explotat" els debats interns. "S'han celebrat de manera incomprensible dimissions de persones valuoses", lamenten els crítics.

Així, consideren que calia una ANC que centrés l'acció política en la defensa de la unilateralitat i la denúncia als pactes polítics amb el govern espanyol, assumir el rol de lideratge per desbordar la normalització autonòmica i renovar el discurs per recuperar la credibilitat i regenerar lideratges. "L'equip monolític que dirigeix l'ANC no ha aconseguit cap dels objectius i n'ha imposat de diferents", diuen, amb una "complicitat" amb els partits i actors institucionals que han dut el moviment a la situació actual.