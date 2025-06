D'activistes veïnals a regidors: els dos primers anys fent política municipal

Des dels ajuntaments es prenen decisions importants pel dia a dia dels ciutadans: la recollida d'escombraries, les propostes culturals, el trànsit, els usos dels espais públics... En definitiva, el model de ciutat que es vol per a la gent que hi viu. En aquest sentit, els regidors i regidores han de respondre a les necessitats dels residents. Quan això no passa, es genera un clima de malestar que provoca un augment de queixes i, en conseqüència, moviments veïnals.

A Vilanova i la Geltrú (Garraf), aquesta situació es va viure abans de les darreres municipals, el 2023. En un context de descontentament generalitzat davant la coalició independentista d'Esquerra Republicana, Junts i la CUP, va néixer Transformem VNG. Es tracta d'una plataforma veïnal que va voler crear una alternativa a ERC, que portava tres mandats al capdavant de l'Ajuntament. "Hi havia hagut moltes actuacions polèmiques pel que fa a la mobilitat i una gestió molt dubtosa del servei de recollida selectiva, el que són les escombraries del municipi", explica Marc Segarra, portaveu de la plataforma. "Van voler implementar un carril bici al barri del qual jo era president de l'Associació de Veïns. Ho van fer sense una metodologia clara i tampoc van comptar amb la participació ciutadana, que és una cosa bàsica en una democràcia participativa com la que estem", afegeix.

De l'Associació de Veïns al ple municipal

Segarra, junt amb Silvia Fernández i Maria Luz Roca, són els tres regidors que des del juny del 2023 formen part del ple municipal. Darrere, però, hi ha un teixit d'associacions veïnals, comerços locals i voluntaris que col·laboren amb el projecte de manera conjunta. "Al final, nosaltres entenem que la participació ciutadana no ha de ser una cosa vertical i paternalista, duta des de l'Ajuntament cap a baix, sinó que hi ha d'haver una bidireccionalitat" explica Segarra. Amb aquesta idea clara, el desembre del 2022 van reunir estalvis i, juntament amb les ajudes econòmiques dels comerços locals de la ciutat, van fundar Transformem VNG.

La campanya electoral va ser clara: els veïns i les seves inquietuds eren l'epicentre del discurs i de l'actuació política. La ciutadania va rebre la proposta amb els braços oberts i van aconseguir tres regidors dins de l'Ajuntament, feina que van compaginar amb l'associacionisme veïnal. El govern del tripartit es va desmantellar amb la victòria del PSC i amb l'entrada de la plataforma: van passar de tretze regidors a tenir-ne set. Segarra atribueix el canvi al malestar generalitzat pel qual passava el municipi.

Sense ideologia política, cap a on es rema?

Una plataforma veïnal no té una ideologia política marcada, a diferència dels grups parlamentaris tradicionals. Tot i això, Segarra apunta que la línia és progressista: "Defensem polítiques socials, però també el comerç del municipi, rebaixes fiscals, ajudes, simplificacions...". Des de la formació política creuen que han de deixar de banda les diferències i unir-se en un marc programàtic comú centrat en el municipi, ja que "els problemes del dia a dia són iguals per a una persona que voti Junts, la CUP, els Comuns o el PSC".

Són la formació que més propostes han portat al ple municipal, però, tot i això, a l'hora de decidir, l'abstenció és força recurrent. "Hi ha uns certs paraigües que fa que nosaltres, en els temes que són supramunicipals, no entrem. Per exemple, la qüestió nacional catalana o espanyola, no entrem en qüestions que no afectin directament l'àmbit de Vilanova i Geltrú". Segons Segarra, a escala municipal és una pèrdua de temps decidir sobre aquests punts en un Ajuntament, ja que són decisions que no afecten en el dia a dia dels veïns de la ciutat. "Si vols fer política nacional, te'n vas al Parlament de Catalunya", apunta.

Des del consistori, mirada amb recel

"Hem de pactar amb parts que no estan acostumades a compartir el pastís amb formacions noves, que venen de baix, dels barris i que fan trontollar unes estructures sòlides, rígides i potser també envellides", comenta Segarra, sobre les relacions amb els partits polítics tradicionals. Una cosa que destaca sobre les municipals del 2023, és la necessitat de canvi que tenia la gent. "La participació ciutadana és aquesta regeneració democràtica que també aposta per noves metodologies de fer polítiques públiques que vagin a l'arrel del problema", apunta. Segons el portaveu de la plataforma, també creu que a Vilanova necessitava cares noves dins l'Ajuntament. "L'alcalde ha estat regidor des d'abans que jo nasqués", afirma.