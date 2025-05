Dalmau afirma que el Govern passarà de 5 a 50 cartes de serveis abans que acabi l’any

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat aquest dilluns que el Govern passarà de tenir 5 a 50 cartes de serveis abans que acabi el 2025 per “donar garanties” a la ciutadania sobre la “participació efectiva” de l’executiu en matèria de prestació de serveis. Dalmau ho ha anunciat en l’acte d’inauguració de la Setmana de Govern Obert. Actualment, el nou Govern ha aprovat 20 cartes, que se sumen a les 5 ja heretades del passat executiu. Així mateix, el conseller ha reivindicat la transparència com a instrument per garantir la prestació de serveis públics i ha aspirat que la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) pugui contribuir a la mateixa transparència i a una mirada de “govern obert”.