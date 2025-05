David Andrés Viñas, nou delegat del Govern als Estats Units i Canadà

El Govern ha anunciat aquest dimarts el nomenament de David Andrés Viñas com a nou delegat als Estats Units i el Canadà. Andrés ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional en l’àmbit humanitari, ocupant diversos càrrecs al Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) entre el 2021 i el 2024. També ha treballat amb Save the Children, Oxfam i Amnistia Internacional. Ara serà l’encarregat de les relacions entre el Govern i els EUA en un moment de tensió comercial amb l’administració Trump.