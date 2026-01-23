Eduard Pujol serà candidat de Junts a l'alcaldia de Vilafranca del Penedès

El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, s'ha proposat com a alcaldable de Junts a Vilafranca del Penedès. En una assemblea telemàtica de militants aquest dijous, Pujol ha fet el pas per entrar a la política local amb la intenció de fer que la ciutat "brilli i passin coses bones", segons una entrevista publicada aquest divendres a El 3 de vuit. A falta de ser ratificat i proclamat candidat oficial en una assemblea presencial el proper 12 de febrer, Pujol aspira a substituir l'actual alcalde de la localitat del PSC, Francisco Romero, que governa en solitari amb vuit regidors. A la mateixa entrevista, Pujol situa com a projecte per al municipi la qualitat urbana i pensar en futur. En aquest sentit, ha defensat les obres del quart carril de l'AP-7, no assumibles només per un ajuntament, ha recordat. "Ens toca treballar per fer que el cicle Romero s’acabi com més aviat millor. No és una qüestió personal, senzillament porta 25 anys a l’Ajuntament i avui ja no ofereix res de nou", ha afegit. A més, ha considerat que cal recuperar la idea d'un campus universitari "de debò", així com la rehabilitació pendent del Teatre Casal.\r\n