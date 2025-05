El Cercle lamenta els pactes d'Illa amb ERC i Comuns i li demana que explori enteses amb Junts

El president del Cercle, Jaume Guardiola, exconseller delegat del Banc Sabadell i bon amic d'Artur Mas, present entre el públic, ha marcat distàncies amb els pactes del PSC amb ERC i els Comuns, i ha demanat una entesa "tranversal" que inclogui Junts. "Hi ha mesures del seu govern que no ens semblen les més adients i que sovint sorgeixen de la necessitat de pactar amb partits que s'allunyen de la centralitat del país", ha afirmat, fent referència implícita als pactes del PSC amb ERC i els Comuns. En aquest sentit, Guardiola ha demanat al president que explori "pactes més transversals" que incloguin "el principal partit de l'oposició", és a dir, Junts. Si bé socialistes i juntaires tenen punts en comú, el Govern veu ara com ara "estratègica" l'aliança amb les formacions d'esquerres.