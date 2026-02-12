El Congrés demana la dimissió de Puente amb l'abstenció d'ERC, Junts i Podem

El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous una proposició no de llei del PP que reprova el ministre de Transports, Óscar Puente, i insta el govern espanyol a forçar-ne la dimissió. El text el situa com a responsable del “caos” en el sistema ferroviari, per la “manca d’execució real” de les inversions a la xarxa i per “l’alarma social” que s’ha generat després dels accidents d’Adamuz i Gelida. La iniciativa ha obtingut el suport del PP, Vox i UPN, i s’ha aprovat gràcies a les abstencions de Junts, ERC, Podem i CC. Per contra, PSOE, Sumar, Bildu i PNB han rebutjat el text. Amb aquesta, Puente ha estat reprovat en set ocasions, tres al Congrés i quatre al Senat.\r\n