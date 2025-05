El Congrés desencalla la regulació del lloguer de temporada amb els vots de Sumar i el PP a la mesa

El Congrés dels Diputats ha desencallat aquest dimarts la regulació dels lloguers de temporada tancant, a partir de demà, el període d'esmenes de la proposició de llei sobre aquest tema que hi ha a la cambra baixa. Segons han apuntat fonts parlamentàries, la votació ha tirat endavant gràcies als vots a favor dels representants del PP i Sumar a la mesa del Congrés. "Esperem que cap grup parlamentari, en especial el nostre soci de govern (el PSOE), recorri a estratègies de dilació quan són ells els que tenen les competències d'habitatge", ha exposat la diputada de Sumar Verónica Martínez en roda de premsa. D'altra banda, ha anunciat que Sumar ha presentat una esmena a la norma per prohibir les empreses de desocupació com Desokupa.