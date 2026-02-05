05 de febrer de 2026

Política

El fiscal creu que Junts és més responsable del «patiment» d'Eduard Pujol que l'exparella jutjada per assetjar-lo

La Fiscalia considera a Junts responsable de la major part del "patiment" que va tenir l'ara senador Eduard Pujol per haver-lo suspès de militància el 2020 sense obrir-li expedient previ arran de dues denúncies per assetjament sexual que després no van ser ratificades davant de la justícia. En l'informe final del judici de Pujol contra una de les dones que el va denunciar, el fiscal ha opinat que les injúries i calúmnies contra el polític estan prescrites i que l'assetjament no s'ha pogut demostrar. No obstant, ha admès que Pujol hauria patit el que ell mateix va considerar "la mort civil" perquè el partit va prendre una mesura amb poc fonament. Pujol demana que la dona sigui condemnada pels tres delictes citats. El judici ha quedat vist per a sentència, després d'una primera sessió fa tres setmanes i la segona sessió d'aquest dijous, on han declarat pèrits i un testimoni. La defensa de la dona demana l'absolució perquè no veu provats els fets denunciats, a més de considerar-los prescrits o amb dilacions indegudes. A més, també considera que JxCat és més responsable de l'afectació que va patir Pujol que no pas la seva clienta.

