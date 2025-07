El Govern amplia la plantilla del Departament d’Interior amb 260 noves places

El Govern ha aprovat aquest dimarts l’ampliació de la plantilla pressupostària del Departament d’Interior i Seguretat Pública amb 260 noves places de personal funcionari i laboral d'administració i serveis. 204 noves places seran per al propi departament i 56 per a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El Govern argumenta que aquest increment és necessari per a l'ampliació de la capacitat operativa dels diferents cossos de seguretat i emergències; per l'elaboració d'una estratègia per al desenvolupament de la protecció civil local; per la revisió dels protocols d'actuació en cas de catàstrofe, i també per reforçar les funcions de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. Per complir amb aquests objectius, el Govern vol dimensionar la Secretaria General, la Direcció de Serveis, la Direcció General de Protecció Civil, la Direcció General d’Administració de Seguretat, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.