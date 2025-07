Els Comuns condicionen la negociació dels pressupostos a la contractació d'inspectors de la llei d'habitatge

"O tenim compliment dels acords, o el seu Govern s'ha d'acomiadar d'una negociació de pressupostos". Així ha advertit durant la sessió de control al Govern aquest dimarts al Parlament la diputada dels Comuns Susanna Segovia a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, després que s'hagi complert el termini -fixat pel 30 de juny a l'acord del segon suplement de crèdit amb els Comuns- per a la incorporació de 60 inspectors a l'Agència Catalana de l'Habitatge en el marc del règim sancionador de la llei d'habitatge.

Segovia ha lamentat que, per la manca del cos d'inspectors, no s'ha interposat encara cap sanció per contenció de rendes del lloguer. "Fins que no es posin sancions la funció dissuasiva del règim sancionador serà paper mullat", ha assegurat la diputada, que ha criticat les "excuses" del Govern davant l'incompliment de l'acord. "Els acords estan per complir-se i els suplements de crèdit s'han de complir si la consellera vol seure amb nosaltres", ha conclòs Segovia.

Paneque ha admès "endarreriments" en la incorporació dels inspectors, però ha assegurat que s'incorporaran durant les "properes setmanes" i, a partir de la incorporació, procedir a l'inici dels expedients sancionadors "si s'escau". "Portem des d'ahir de retard, però no tingui cap mena de dubte que el nostre compromís hi és i que complirem", ha afegit.

Durant la roda de premsa posterior al consell executiu d'aquest dimarts, Paneque ha explicat que alguns dels inspectors s'han d'incorporar a través de l'Agència Catalana de Comuns, que sí que ha incorporat 15 inspectors, però que els que s'han d'incorporar a través de l'Agència Catalana de l'Habitatge no s'han pogut incorporar encara. Segons la consellera, per fer-ho s'han de realitzar modificacions legislatives que preveu incloure durant la tramitació parlamentària del projecte de llei de mesures urgents sobre habitatge i urbanisme.

D'altra banda, en resposta a la diputada dels Comuns al ple, la consellera ha assegurat que des de l'Incasòl s'han tramitat 569 expedients en relació amb les fiances i que, a més, 17 denúncies recepcionades a les bústies anònimes es troben en diligències prèvies.