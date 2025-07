Parlon s'encara amb Junts i defensa el dispositiu dels Mossos a Montserrat: «No manipulin»

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat el dispositiu dels Mossos per la visita del rei Felip VI a Montserrat. “Va ser adequat, proporcionat i va garantir el dret de protesta i el dret de la comunitat benedictina a convidar la corona a l'acte del mil·lenari”, ha dit. Això sí, ha assegurat que la protesta “hauria anat millor amb una mica més de col·laboració”. I és que la consellera ha lamentat el paper dels diputats de Junts durant els actes de protesta convocats per l'ANC, entre els quals hi havia Francesc de Dalmases, visiblement irritat amb la intervenció de Parlon.

"Quan feia seguiment del dispositiu, em va tranquil·litzar veure que hi havia tres diputats de Junts, perquè pensava que col·laborarien amb els Mossos", ha apuntat, però ha lamentat que no va ser així. Segons Parlon, els Mossos van negociar amb els manifestants per tenir "un lloc a l'ombra", i "no hi va haver cap mena d'agressió" de la policia cap als independentistes. De fet, va ser al contrari: "Un manifestant va agredir un agent de la Brimo i no se'l va detenir, se'l va identificar", ha afirmat. Aquesta persona, que va patir un infart, "va ser atesa des del primer moment" i "evacuada amb l'helicòpter". "No manipulin", ha etzibat Parlon als diputats de Junts.

La consellera ha assenyalat que els Mossos van dir Dalmases que podia passar "per on volgués" perquè era diputat. Davant les mostres d'indignació del diputat independentista, Parlon li ha dit que li passarà l'informe policial on consta això. Des de Junts han lamentat el to de la consellera i han volgut donar suport als independentistes que es van manifestar a Montserrat. La diputada Carme Renedo, que era present també a la protesta, ha criticat que el Govern vulgui "fer reverències" a la monarquia. Dalmases, que ha demanat torn de paraula, ha lamentat les paraules de la consellera i ha assegurat que la manifestació va ser "cívica i pacífica".

Aquest mateix dimecres, l'ANC s'ha reunit amb els grups independentistes al Parlament per demanar-los que reprovin la consellera d'Interior pel dispositiu policial de la visita del rei. Junts, ERC i la CUP ja van demanar explicacions el dia de la protesta. En una roda de premsa, Lluís Llach ha demanat la dimissió de Parlon.