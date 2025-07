L'ANC demana la dimissió de Parlon pel dispositiu policial a Montserrat durant la visita de Felip VI

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) s'ha reunit aquest dimarts amb representants de Junts, ERC i CUP al Parlament per parlar del dispositiu policial dels Mossos durant les protestes per la visita dels reis espanyols a l'abadia de Montserrat el 23 de juny. En una roda de premsa posterior, el president de l'entitat, Lluís Llach, ha explicat que han demanat als tres grups que reprovin la consellera d'Interior, Núria Parlon, per l'actuació dels Mossos. L'ANC, per la seva banda, en demana la dimissió directament. "Seran els mateixos partits polítics els qui donaran notícies. Ha sigut rebut sense escàndol", ha afegit Llach. Les tres formacions polítiques, ja havien reclamat explicacions a Parlon per aquest dispositiu, s'han trobat després de la roda de premsa per abordar la proposta, segons fonts consultades per Nació. Per altra banda, Llach ha explicat, de cara a la Diada de l'Onze de Setembre, que l'ANC ha constatat un "repunt lleuger i humil de l'entusiasme" de l'independentisme des que Salvador Illa és president de la Generalitat. Segons Llach, la presidència d'Illa ha fet veure al moviment que "ha tocat fons". Ara, a parer seu, només pot renunciar o "donar un cop de peu a terra i tirar cap amunt".