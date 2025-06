L'independentisme demana explicacions a Parlon pel dispositiu de Mossos a Montserrat durant la visita de Felip VI

L'independentisme ha reclamat al Govern explicacions pel dispositiu de Mossos de dilluns durant una manifestació amb motiu de la visita dels reis espanyols a l'abadia de Montserrat. La CUP s'ha sumat a la petició que ja va fer Junts dilluns i ha registrat una sol·licitud de compareixença perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, expliqui al Parlament la "violència" policial durant la protesta convocada per l'ANC. ERC, per la seva banda, ha registrat una bateria de preguntes al Govern perquè l'executiu de Salvador Illa expliqui el dispositiu i si les actuacions policials "van ser proporcionades". La visita del rei d'Espanya, Felip VI, a l'abadia de Montserrat va generar dilluns escenes de tensió entre els representants polítics i de la societat civil desplaçats per condemnar-la i els Mossos d'Esquadra. L'ANC va denunciar que la policia havia "retingut, agredit, identificat i denunciat" un soci quan estava ajudant a un home gran que havia estat tombat a terra.