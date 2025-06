Junts demana la compareixença de Parlon per «l'actuació desproporcionada» dels Mossos a Montserrat

Junts ha registrat aquest dilluns una sol·licitud de compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament per "l'actuació desproporcionada dels Mossos d'Esquadra contra manifestants independentistes" amb motiu de la visita dels reis espanyols a l'abadia de Montserrat. El grup parlamentari demana saber per quines raons els Mossos "han requisat banderes, han fet detencions i han aturat una marxa legítima". El president del grup a la cambra, Albert Batet, ha criticat "la connivència del Govern amb un monarca que ve a provocar a Montserrat" justament el dia que se celebra la Diada dels Països Catalans. Els juntaires consideren que la visita de Felip VI "és una provocació i una mostra més del pla per espanyolitzar el país".