El Govern lamenta que es vulgui declarar Alacant com a zona castellanoparlant

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha lamentat que l'Ajuntament d'Alacant vulgui declarar la ciutat zona castellanoparlant i no valencianoparlant com està reconeguda fins ara. La portaveu ha defensat la "riquesa" de la diversitat lingüística i s'ha mostrat "sorpresa" que no s'entengui així. En aquesta línia, ha afirmat que el Govern "no entén i no comparteix" la criminalització de la diversitat lingüística i s'ha refermat en el compromís amb la promoció i la defensa de la llengua catalana.