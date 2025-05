El Govern aprovarà dimarts que la Generalitat pugui tornar-se a endeutar amb la banca

El Govern aprovarà aquesta setmana un acord que autoritzarà la Generalitat a demanar fins a 3.500 milions d’euros a través de finançament privat. Ho ha anunciat la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, entrevistada a El Periódico. Romero ha recordat que fa “moltíssims anys” que la Generalitat no es pot finançar a través dels bancs i ha assegurat que fer-ho “permetrà refinançar el deute del FLA o amortitzar-lo”. “El FLA té interessos molt alts, ens podrem estalviar al voltant del 0,75% dels interessos, que vol dir uns 7 milions d'euros per cada 1.000 milions d'estalvi. És a dir, en el nostre cas uns 24 milions d'euros en total. És una xifra important”, ha argumentat.

L’acord per endeutar-se l’aprovarà dimarts el Consell Executiu mentre el govern espanyol no aclareix quan arribarà la condonació de 17.000 milions d’euros que la Generalitat deu a l’Estat precisament pel FLA. Segons Romero, ja han contactat els bancs i “tenen interès” per finançar el deute de la Generalitat perquè “torna a ser atractiva”. “No sortim encara a mercats, en el sentit de bons, però crec que això es podrà fer pròximament”, ha afegit.