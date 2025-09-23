El Govern crea un fons extraordinari de 22 milions d'euros per a ajuntaments i consells comarcals

El Consell Executiu ha aprovat crear un fons extraordinari de 22 milions d'euros per a ajuntaments i consells comarcals. Així ho ha anunciat el secretari de governs locals, Xavier Amor, després d'una reunió amb representants d'ens municipalistes en què també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Amor ha subratllat "l'esforç" fet amb la dotació extraordinària per "millorar" les eines dels municipis. Segons ha dit, el Govern ja està en converses amb els grups parlamentaris per buscar suport al decret. Per la seva banda, tant l'ACM com l'FMC han celebrat el compromís de l'executiu i han demanat que tingui "continuïtat".\r\n