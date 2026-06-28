El Govern destina prop de 200.000 euros a respondre als brots d'Ebola i còlera a la República Democràtica del Congo

El Govern ha activat un conveni d'acció humanitària amb Metges del Món per reforçar la prevenció, detecció i resposta sanitària a la regió de Kivu del Sud, a la República Democràtica del Congo, davant les emergències causades pels brots d'Ebola i còlera. El projecte té un pressupost de 198.626 euros finançats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i es desplegarà en aquesta província entre el 25 de maig i el 24 de novembre de 2026. La intervenció té com a objectiu contribuir a reduir la morbiditat i la mortalitat associades a l'Ebola i còlera, després que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi elevat el brot d'Ebola a la categoria d'emergència de salut pública d'importància internacional.\r\n