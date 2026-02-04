El govern espanyol demana a Junts que faci un «esforç» i no deixi a l’estacada famílies vulnerables

La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat aquest dimecres a Junts que faci “un esforç” i s’avingui a aprovar el decret de l’escut social que recull, entre altres, la pròrroga de les mesures antidesnonament. El grup de Míriam Nogueras ja va avançar aquest dimarts que s’oposa al decret perquè considera que deixa desemparats els petits propietaris. En una entrevista a TVE, Rodríguez ha afirmat que “no entén” que Junts vulgui deixar fora de les ajudes “persones discapacitades, gent gran o persones amb fills que necessiten aquesta palanca pública per no ser desnonats”. Si ho fa, ha advertit, haurà “d’explicar als catalans” perquè no poden comptar amb aquestes i la resta de mesures que inclou el decret. El Consell de Ministres va aprovar el decret després d’assolir un acord amb el PNB que ja rebaixava la suspensió dels desnonaments a famílies vulnerables i establia que no tindria efecte quan els propietaris tinguessin un o dos habitatges (un habitatge habitual i un en lloguer). Junts, però, es manté en el ‘no’.\r\n