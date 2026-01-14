El govern espanyol tancarà divendres un augment del 3,1% per a l'SMI, fins als 1.221 euros

El govern espanyol tancarà divendres un augment del 3,1% per al Sou Mínim Interprofessional (SMI) corresponent a l'any 2026, de tal manera que quedarà fixat en 1.221 euros mensuals per catorze pagues i sense tributació de l'IRPF. Així ho ha pogut saber l'ACN de fonts de la negociació, després que aquest matí la ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi afirmat a TVE que espera poder tancar la negociació a finals de setmana amb sindicats i empresaris. Díaz ha desitjat que totes les parts se sumin a la proposta, però ha advertit que la pujada s'aplicarà tant si s'hi afegeixen com si no, en un missatge implícit tant a la patronal CEOE, que proposa que l'augment sigui de l'1,5%, com als sindicats, que demanaven un 7,5%.\r\n