El Govern evita valorar l'espionatge a Mas i diu que «pot actuar si percep una vulneració de drets»

El Govern ha passat de puntetes per l'operació Catalunya que s'investiga al Congrés i ha evitat donar suport a l'expresident Artur Mas, víctima d'espionatge amb Pegasus quan encara ostentava el càrrec. La portaveu, Sílvia Paneque, ha dit que si Mas "percep una vulneració dels seus drets, pot interposar les iniciatives judicials que consideri convenients", també una querella. Des de la Generalitat, ha explicat, s'oferirà "assessorament jurídic" si l'expresident ho considera convenient, tal com es fa amb la resta d'alts càrrecs i s'ha anat fent els darrers anys. Paneque no ha volgut valorar si a Mas se li han vulnerat drets amb l'espionatge, perquè la comissió al Congrés encara no s'ha acabat i l'executiu vol esperar a tenir l'informe final. Preguntada per si hi ha hagut vulneracions de drets en les desenes de persones espiades amb Pegasus acreditades per CitizenLab, la portaveu ha mantingut la mateixa línia: "Donem opinions sobre processos finalitzats, ens sembla prudent fer-ho així".