21 de abril de 2026

El Govern insta Junts a donar suport al consorci d'inversions al Congrés

Publicat el 21 d’abril de 2026 a les 13:21
Actualitzat el 21 d’abril de 2026 a les 13:22

El Govern ha traslladat a Junts la necessitat d'aprovar el consorci d'inversions al Congrés. "És una eina que ens ha de permetre tenir una millor gestió i eficàcia dels recursos per a les infraestructures de Catalunya", ha dit la portaveu, Sílvia Paneque, que ha confiat que aquesta eina pugui tirar endavant en la primera votació del pròxim 28 d'abril. "És una bona eina, molt reivindicada des de fa molts anys, i esperem que així ho vegin les forces que defensen els interessos de Catalunya al Congrés", ha afirmat. Junts ja ha dit que no creu que sigui necessari aquest instrument. 

Et pot interessar