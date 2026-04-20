La primera obra del consorci d'inversions: aplanar el camí dels pressupostos

Les bones relacions personals no fan miracles, però ajuden a desencallar negociacions polítiques complexes. Aquest dilluns, el Cercle d'Economia ha acollit la presentació del consorci d'inversions, pactat entre el Govern i ERC, per corregir la poca execució pressupostària de l'Estat a Catalunya. Un acte que ha servit per escenificar la bona sintonia entre socis i, concretament, entre la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el director general d'ERC, i principal negociador, Lluís Salvadó. Els efectes del consorci, si tira endavant al Congrés, que no està garantit, no es veuran a curt termini però de moment ja ha gestionat la primera gran obra: aplanar el camí dels pressupostos. Hi ha converses discretes sobre carpetes sectorials, segons detallen fonts consultades per Nació, que seran claus per determinar el futur dels comptes de la Generalitat.
L'horizó es basa en tenir-los abans de l'estiu. Salvador Illa i la mateixa consellera Romero han afinat encara més la data en declaracions públiques, i apunten al juny o per Sant Joan. L'acord amb ERC diu, en tot cas, que els pressupostos haurien d'arribar abans d'acabar el període de sessions. Per complir amb aquest horitzó, els negociadors haurien de tancar una proposta en les pròximes setmanes, abans de portar-la al consell executiu i entomar una tramitació parlamentària que acostuma a allargar-se entre un mes i mig i dos mesos.
Ni el Govern ni ERC volen donar res per fet i l'hermetisme és la norma, però a ningú se li escapa que acords com el d'aquest dilluns ajuden a la negociació. Els republicans situen el consorci com un pas endavant "important", que permet "continuar treballant i avançant" en els pressupostos. S'hi sumen altres negociacions de pes, com la de la governança dels aeroports i "altres elements" que, per ara, cap de les parts vol concretar. Illa revelava la setmana passada al Parlament que s'està a punt d'enllestir un acord perquè la Generalitat pugui guanyar incidència en les grans infraestructures de Catalunya, cap de més important que l'aeroport del Prat, malgrat les reticències d'Aena.
Un consorci "amb contingut"
El suplement de crèdit de la setmana passada, de 6.000 milions d'euros, va servir per cohesionar la majoria de la investidura davant les crítiques de la dreta i ha rebaixat les urgències del Govern, però la necessitat dels pressupostos persisteix. ERC reclama avenços en sobirania, i el consorci n'és un; i el Govern vol comptes com més aviat millor per poder apuntalar la legislatura i el relat de l'estabilitat i la bona gestió, després d'un inici d'any turbulent. "Nosaltres complirem, esperem que ERC també", acostumen a dir a Palau. El revés de retirar els pressupostos a l'últim moment haurà valgut la pena si Illa se'n va de vacances amb comptes renovats.
A les files d'ERC també es respira cert optimisme perquè la carpeta dels guanys en sobirania avança en paral·lel a la negociació pressupostària. El següent pas és "donar contingut" al consorci d'inversions i els republicans situen dos propostes de manera molt clara: l'eix orbital i l'eix transversal ferroviari. ERC s'agafa al fet que ja tenen els plans director aprovats (des de 2010) i que amb els recursos a la taula, "són inversions relativament ràpides". Ara ho ha d'avaluar el PSC i, en últim terme, necessiten el "sí" de Madrid. És el procediment habitual de bona part de les negociacions que s'han seguit en els últims mesos.
L'IRPF queda en segon pla
A canvi de retirar els pressupostos per primer cop en democràcia, Illa es va garantir d'una banda els vots per al suplement de crèdit i, de l'altra, que ERC deixés de situar l'IRPF com a línia vermella. La recaptació dels impostos ha passat a un segon pla i ja no és condició sine qua non per als pressupostos. "Hi estem treballant", es va limitar a dir Pedro Sánchez durant la cimera entre Espanya i Brasil de la setmana passada. El nou ministre d'Hisenda, Arcadi España, tampoc sembla tenir gaires ganes de reobrir la carpeta i s'emplaça a l'acord de la comissió bilateral del juliol de l'any passat, que tampoc s'està complint.
Sigui com sigui, el Govern intenta posar totes les peces en ordre per poder tenir pressupostos. Per exemple, retirant la mesura de donar incentius als CAP per reduir les baixes. Els Comuns, que també són necessaris per als pressupostos, van alçar la veu contra la proposta i el Departament de Salut va fer marxa enrere. Es manté l'objectiu d'agilitzar les proves diagnòstiques a les persones que es trobin en situació de baixa laboral, però es buscaran alternatives.
Amb els vots dels de Jéssica Albiach i David Cid al sarró, només falten acabar de trobar el desllorigador per sumar també els dels republicans. A la seu d'ERC enfoquen la negociació pressupostària de manera "realista", amb partides que es puguin "executar" i donin "estabilitat". Ja hi ha hagut alguns avenços en àmbits sectorials, que per ara no es volen fer públics. En tot cas, el debat de les xifres del pressupost mai ha estat un problema de fons entre dos socis que, a grans trets, fan diagnòstics similars de la situació del país. Seran les millores competencials -com va avançar Nació- les que desencallaran els pressupostos.